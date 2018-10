Dva neznanca v temnih oblačilih in s kapuco na glavi oropala bencinski servis

Ob šesti uri zjutraj se je v Štorah zgodil rop bencinskega servisa. Dva zamaskirana neznanca, visoka okoli 180 centimetrov, oblečena v temna oblačila in s kapuco na glavi, sta pri avtopralnici, ki je v sklopu bencinskega servisa, pristopila do zaposlene in jo potisnila v trgovinski del servisa ter od nje zahtevala denar.

Ko jima je zaposlena izročila denar, sta roparja odšla. O ropu so bili v jutranjih urah obveščeni policisti PU Celje, ki pozivajo vse, ki so v okolici bencinskega servisa danes zjutraj videli storilca, jih morda prepoznali po oblačilih ali obutvi, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na telefonsko številko 113.