Dva roparja, vsak na svoji lokaciji, grozila z orožjem in pobegnila z denarjem

V sredo zjutraj so kamniške policiste obvestili, da je neznani storilec vstopil v trgovino v nakupovalnem centru na območju Kamnika ter s pištolo v roki od zaposlene zahteval denar. Prodajalka mu je dala nekaj gotovine, storilec pa je nato s kraja pobegnil. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je ropar povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Storilec je moški, visok okoli 180 cm in star okoli 35 let. Oblečen je bil v temna oblačila, pri sebi pa je imel nahrbtnik. Na glavi je imel kapo, čez obraz pa masko. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Z zamaskiranim storilcem pa so se srečali tudi na bencinskem servisu v Šoštanju. Kot so sporočili s PU Celje, so policiste v sredo zvečer obvestili o ropu. Neznani zamaskiran storilec je vstopil v prostore bencinskega servisa, zaposlenemu zagrozil z orožjem in zahteval denar. Ko je denar dobil, je pobegnil.