Dva sta moškega zamotila, tretji mu je ukradel denar

Krške policiste je včeraj, nekaj po 13. uri, poklical na pomoč starejši oškodovanec, ki naj bi bil žrtev ropa. Pred trgovskim centrom v Krškem naj bi ga oropali neznanci in pobegnili. Na kraj dogodka je takoj odšlo več policijskih patrulj, policisti pa so na podlagi opisa med begom izsledili in prijeli 20-letnika in dva mladoletnika.

Policisti so ugotovili, da so storilci s pogovorom zamotili moškega, ki je sedel v svojem avtomobilu, eden izmed njih pa je odprl vrata vozila, iz predala vzel denarnico in odtujil denar. Policisti so del denarja mladoletnikoma zasegli, našli pa so tudi preostanek denarja, ki so ga odvrgli med begom. Policisti so denar oškodovancu vrnili, zoper trojico pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.