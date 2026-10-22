Dva velika požara na Koroškem: uničena hala podjetja in gospodarsko poslopje

Nekaj čez 12. uro so na PU Celje prejeli obvestilo, da je v Vuzenici zagorelo v proizvodni hali podjetja. Ogenj je prostore v celoti uničil, so sporočili s Policije.
Požar so sicer pogasili, vzrok zanj pa še ni potrjen. Na kraj so odšli kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki bodo opravili ogled. Zaradi gašenja je bila nekaj časa zaprta cesta med Vuzenico in Dravčami.
Na Pernicah v občini Muta požar uničil večje gospodarsko poslopje
Požar je v sredo zvečer v celoti uničil tudi večje gospodarsko poslopje na Pernicah v občini Muta. Iz poslopja so uspeli rešiti večino živine in kmetijskih strojev. Materialna škodo bo visoka, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti z ogledom kraja požara nadaljujejo danes.
Požar so pogasili gasilci PGD Muta, Radlje ob Dravi, Vuhred, Vuzenica, Dravograd in Trbonje, so sporočili na Facebook strani Koroška Čveka.
Regijski center za obveščanje je bil o požaru obveščen v sredo nekaj pred 20. uro. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Muta, Radlje ob Dravi, Vuhred, Vuzenica, Dravograd in Trbonje, del jih je tam čez noč ostal tudi na straži. Kot še navaja center za obveščanje, je požar uničil tudi del kmetijske mehanizacije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.