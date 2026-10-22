Dva velika požara na Koroškem: uničena hala podjetja in gospodarsko poslopje

Nekaj čez 12. uro so na PU Celje prejeli obvestilo, da je v Vuzenici zagorelo v proizvodni hali podjetja. Ogenj je prostore v celoti uničil, so sporočili s Policije.

Požar so sicer pogasili, vzrok zanj pa še ni potrjen. Na kraj so odšli kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki bodo opravili ogled. Zaradi gašenja je bila nekaj časa zaprta cesta med Vuzenico in Dravčami.