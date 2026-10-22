Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Dva velika požara na Koroškem: uničena hala podjetja in gospodarsko poslopje

Celje, 22. 10. 2026 13.33 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Goreči hlev

Požar je v Vuzenici uničil proizvodno halo podjetja, že v sredo zvečer pa je na Pernicah v občini Muta pogorelo večje gospodarsko poslopje. Iz njega so uspeli rešiti večino živine in del kmetijske mehanizacije, materialna škoda pa bo po ocenah policije visoka. V obeh primerih vzrok požara še ni znan, policisti pa nadaljujejo preiskavo.

Nekaj čez 12. uro so na PU Celje prejeli obvestilo, da je v Vuzenici zagorelo v proizvodni hali podjetja. Ogenj je prostore v celoti uničil, so sporočili s Policije. 

Požar so sicer pogasili, vzrok zanj pa še ni potrjen. Na kraj so odšli kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki bodo opravili ogled. Zaradi gašenja je bila nekaj časa zaprta cesta med Vuzenico in Dravčami.

Na Pernicah v občini Muta požar uničil večje gospodarsko poslopje

Požar je v sredo zvečer v celoti uničil tudi večje gospodarsko poslopje na Pernicah v občini Muta. Iz poslopja so uspeli rešiti večino živine in kmetijskih strojev. Materialna škodo bo visoka, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti z ogledom kraja požara nadaljujejo danes.

Požar so pogasili gasilci PGD Muta, Radlje ob Dravi, Vuhred, Vuzenica, Dravograd in Trbonje, so sporočili na Facebook strani Koroška Čveka. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Regijski center za obveščanje je bil o požaru obveščen v sredo nekaj pred 20. uro. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Muta, Radlje ob Dravi, Vuhred, Vuzenica, Dravograd in Trbonje, del jih je tam čez noč ostal tudi na straži. Kot še navaja center za obveščanje, je požar uničil tudi del kmetijske mehanizacije.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
koroška požar vuzenica muta

Kriminalisti pri 67-letniku odkrili in zasegli štiri ročne bombe

24ur.com Zagorela hiša, nastala večja materialna škoda
24ur.com Ponoči v Šiški zagoreli dve vozili
24ur.com Ognjeni zublji zajeli gospodarsko poslopje, škode je za več sto tisoč evrov
24ur.com Na Golteh povsem zgoreli dve koči, na kraju kriminalistična policija
24ur.com Zagorela delavnica, nastala velika premoženjska škoda
24ur.com Požari v štorski železarni: eksplozija odjeknila pri odlaganju žlindre
24ur.com Požar pri Radomljah pogašen, v skladišču gorele tudi igrače
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
zadovoljna
Portal
Umrla je pri 42 letih, njeno družino pa že desetletja zaznamujejo tragedije
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Ste pripravljeni na račun, ki ga prinese naslednje veliko življenjsko poglavje?
Ste pripravljeni na račun, ki ga prinese naslednje veliko življenjsko poglavje?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
moskisvet
Portal
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
dominvrt
Portal
Poglejte v zamrzovalnik. Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022