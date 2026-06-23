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Črna kronika

Dva vloma: najprej v paketomat, nato še v mlekomat

Kranj, 23. 06. 2026 08.17 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Paketomat

Gorenjski policisti obravnavajo vloma v paketomat in mlekomat. Iz mlekomata v Škofji Loki si je neznanec prilastil 100 evrov, koliko škode je sicer povzročil, pa ni znano. V Radovljici pa je nekdo nasilno odpiral predale paketomata in kradel pakete. Tudi v tem primeru škoda še ni znana. Preiskava poteka.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Radovljiške policiste so v ponedeljek dopoldne obvestili o vlomu v paketomat, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Vlom se je zgodil med koncem tedna, za zdaj še neznani storilec pa je z odpiranjem predalov povzročil škodo na paketomatu, iz katerega je nato tudi odtujil pakete. Višina škode sicer še ni znana.

Škofjeloški policisti pa so včeraj okoli 8.30 dobili obvestilo o vlomu v mlekomat, na katerem je storilec povzročil materialno škodo in si iz njega prilastil okoli 100 evrov. Tudi to dejanje je bilo izvršeno čez konec tedna, je sporočil Brajič.

V obeh primerih so policisti opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

vlom paketomat mlekomat

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KOMENTARJI5

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oježeš
23. 06. 2026 10.27
Ko ga bodo prijeli, ga bomo za nagrado vsi skupaj še preživljali.
Odgovori
0 0
Sickomania
23. 06. 2026 10.08
V paketomatu je bil kakav pa je moral vkrasti še mleko
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
23. 06. 2026 09.58
.... NEKDO?....
Odgovori
+1
1 0
anko46
23. 06. 2026 09.44
O moje sploh ni vedel da je mlekomat... sam udri in kradi
Odgovori
-2
0 2
devlon
23. 06. 2026 09.36
zlahka ga boste našli... bele brke ima..
Odgovori
+0
1 1
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