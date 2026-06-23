Dva vloma: najprej v paketomat, nato še v mlekomat

Radovljiške policiste so v ponedeljek dopoldne obvestili o vlomu v paketomat, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Vlom se je zgodil med koncem tedna, za zdaj še neznani storilec pa je z odpiranjem predalov povzročil škodo na paketomatu, iz katerega je nato tudi odtujil pakete. Višina škode sicer še ni znana.

Škofjeloški policisti pa so včeraj okoli 8.30 dobili obvestilo o vlomu v mlekomat, na katerem je storilec povzročil materialno škodo in si iz njega prilastil okoli 100 evrov. Tudi to dejanje je bilo izvršeno čez konec tedna, je sporočil Brajič.

V obeh primerih so policisti opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.