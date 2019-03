Dva voznika pod vplivom alkohola 'presenetil' betonski podporni zid

Gorenjski policisti so v zadnjih dveh dneh obravnavali kar tri prometne nesreče, v katerih so vozniki vozili pijani. Kot je zapisal Bojan Koss PU Kranj, se je vozniku na pot "postavil" betonski podporni zid. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal 1,09 mg/l alkohola, kar je krepko čez dovoljeno mejo. Bil je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli. Podporni zid je na isti način "ustavil" tudi voznika mopeda, ki je z 0,58 mg/l alkohola nesrečo povzročil v Radovljici. V tretji prometni nesreči je voznik zapeljal s ceste in povzročil prometno nesrečo, "napihal" pa je 0,42 mg/l alkohola.

Lani je bilo zaradi alkoholiziranih voznikov 22 smrtnih žrtev, 37 jih je umrlo zaradi neprilagojene hitrosti. Voznike policisti pozivajo, naj bodo odgovorni in z upoštevanjem prometnih pravil prispevajo k boljši stopnji prometne varnosti. S tem lahko veliko prispevajo k obrnitvi trenda prometnih nesreč navzdol. Letos so v treh mesecih na gorenjskih cestah umrli štirje ljudje, lani v vsem letu pa šest.