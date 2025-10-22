Dva voznika v pešca na prehodu, dva v prometno signalizacijo

Dve nesreči na prehodu za pešce, ena v Trbovljah, druga v Domžalah, v obeh primerih sta se pešca lažje poškodovala. Pa dve nesreči zaradi prevelike hitrosti, voznik in voznica sta izgubila oblast nad vozilom in se zaletela v prometno signalizacijo. Policisti so obravnavali še voznika, ki je nesrečo zakrivil pod vplivom alkohola in drog, iščejo pa tudi informacije o vozniku kros motorja, ki je v Mengšu trčil v mlajšega kolesarja. Sam je pobegnil z motorjem, njegov sovoznik pa jo je ucvrl kar peš.

Prehod za pešce, avto, splošna FOTO: Shutterstock icon-expand

Policisti ljubljanske policijske uprave so v torek obravnavali kar dve nesreči, v katerih je voznik na prehodu trčil v pešca. Prva se je zgodila okoli 15.30 na območju Trbovelj, druga pa ob 19. uri na območju Domžal. V prvem primeru je pešcu, ki je pravilno prečkal cesto, prednost odvzel voznik, v drugem pa voznica. Oba pešca sta se v nesreči lažje poškodovala, v obeh primerih policisti vodijo prekrškovni postopek, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

Tudi dva primera: zaradi prehitre vožnje v prometno signalizacijo

V torek okoli 6. ure so policiste klicali v Brezovico. Ponesrečil se je voznik, ki je domnevno zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometno signalizacijo ter zapeljal v obcestni jarek. Okoli 15.30 pa se je na Viru pri Domžalah ponesrečila voznica osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v semafor. Oba voznika sta se v nesrečah lažje telesno poškodovala.

Pijan in pod vplivom substanc povzročil prometno nesrečo

Včeraj nekaj pred 10. uro se je v Dolu pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju nesreče je pokazal rezultat 0,89 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je pokazala pozitiven rezultat naprava za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, je naštela Škoporčeva. "Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, vožnje pod vplivom drog, vožnje pod vplivom alkohola in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja voznika osebnega vozila, ki mu je bilo vozilo zaseženo," je dodala. Voznica drugega vozila se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija išče informacije: kdo je voznik kros motorja, ki je trčil v kolesarja?