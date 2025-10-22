Dva voznika v pešca na prehodu, dva v prometno signalizacijo

Policisti ljubljanske policijske uprave so v torek obravnavali kar dve nesreči, v katerih je voznik na prehodu trčil v pešca.
Prva se je zgodila okoli 15.30 na območju Trbovelj, druga pa ob 19. uri na območju Domžal. V prvem primeru je pešcu, ki je pravilno prečkal cesto, prednost odvzel voznik, v drugem pa voznica. Oba pešca sta se v nesreči lažje poškodovala, v obeh primerih policisti vodijo prekrškovni postopek, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.
Tudi dva primera: zaradi prehitre vožnje v prometno signalizacijo
V torek okoli 6. ure so policiste klicali v Brezovico. Ponesrečil se je voznik, ki je domnevno zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometno signalizacijo ter zapeljal v obcestni jarek.
Okoli 15.30 pa se je na Viru pri Domžalah ponesrečila voznica osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v semafor.
Oba voznika sta se v nesrečah lažje telesno poškodovala.
Pijan in pod vplivom substanc povzročil prometno nesrečo
Včeraj nekaj pred 10. uro se je v Dolu pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju nesreče je pokazal rezultat 0,89 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je pokazala pozitiven rezultat naprava za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, je naštela Škoporčeva. "Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, vožnje pod vplivom drog, vožnje pod vplivom alkohola in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja voznika osebnega vozila, ki mu je bilo vozilo zaseženo," je dodala.
Voznica drugega vozila se je v nesreči lažje telesno poškodovala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Policija išče informacije: kdo je voznik kros motorja, ki je trčil v kolesarja?
Policisti Policijske postaje Domžale obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila v četrtek, 16. 10. 2025, okoli 18.30 na Trdinovem trgu v Mengšu.
V prometni nesreči sta bila udeležena voznik kros motorja in mlajši kolesar, ki se je lažje telesno poškodoval. Po trku je neznani voznik kros motorja s kraja odpeljal v smeri proti Mengšu (Glavni trg), njegov sopotnik pa je s kraja pobegnil peš.
Po do sedaj zbranih obvestilih je bil kros motor črne barve, vozil ga je mlajši moški, ki zaenkrat še ni bil identificiran.
Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče policija poziva vse morebitne očividce oziroma osebe, ki bi karkoli vedele o dogodku, da se zglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Domžale (telefon 01 724 65 80) ali pokličejo na interventno številko Policije 113 oziroma na anonimni telefon Policije 080 1200.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.