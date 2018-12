Dva zamaskirana moška oropala bencinski servis v Ljubljani

Ljubljanski policisti so bili včeraj okoli pol osme ure zvečer obveščeni o ropu prodajalne bencinskega servisa ob Dunajski cesti v Ljubljani.

Po do zdaj zbranih informacijah so ugotovili, da sta zamaskirana moška vstopila v prodajalno in domnevno z orožjem zagrozila zaposleni, da jima izroči gotovino. Roparja sta odnesla nekaj sto evrov gotovine in pobegnila s kraja dogodka v smeri Štajerske ceste ter nato izginila neznano kam.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, ljubljanski policisti pa roparja še vedno iščejo. Edej od njiju je visok 170 centimetrov, v času dogodka pa je bil oblečen v temno sivo trenerko s kapuco. Drugi storilec je bil oblečen v svetle hlače in temno jopico, na glavi pa je imel pokrivalo. Policisti z zbiranje obvestil o dogodku nadaljujejo.