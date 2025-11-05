Dva zamaskiranca grozila in kradla v prodajalni na Viču

Včeraj, nekaj pred 21. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Viča. Neznana storilca sta v prodajalni z nevarnim predmetom zagrozila oškodovancu in ukradla denar. "S kraja sta pobegnila peš. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan," so sporočili s Policije.