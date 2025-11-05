Svetli način
Črna kronika

Dva zamaskiranca grozila in kradla v prodajalni na Viču

Ljubljana, 05. 11. 2025 09.11 | Posodobljeno pred 51 minutami

D. S.
Na območju Viča sta neznana storilca vstopila v prodajni prostor, pristopila do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozila oškodovancu in odtujila denar. Pobegnila sta peš, poškodovan pa ni bil nihče. Policija išče dva moška, visoka okoli 190 cm, oblečena v črno in pokritimi obrazi.

Včeraj, nekaj pred 21. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Viča. Neznana storilca sta v prodajalni  z nevarnim predmetom zagrozila oškodovancu in ukradla denar. "S kraja sta pobegnila peš. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan," so sporočili s Policije.

Vlom se je zgodil v prodajalni na Viču (fotografija je simbolična)
Vlom se je zgodil v prodajalni na Viču (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Policisti iščejo dva moška, visoka okoli 190 cm, oblečena v črna oblačila, nosila pa sta tudi maskirna pokrivala.

rop prodajalna vič ljubljana denar kraja
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
05. 11. 2025 10.09
+5
v Zoranovem mestu de de de
ODGOVORI
5 0
