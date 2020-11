Dva zdrsa v gorah: poleg helikopterskega prevoza še globa za kršenje odloka

V gorah sta se včeraj na območju Kranjske Gore zgodili dve nesreči s hujšimi poškodbami dveh planincev. Kot so sporočili s PU Kranj, je opoldan planinec zdrsnil na poledeneli snežni podlagi pod Kredarico in drsel na območju Snežne konte. Utrpel je hujše poškodbe. Sredi popoldneva pa se je na planinski poti s Ciprnika proti Planici poškodoval še en planinec, ki je padel po strmem pobočju. Zdrsnil je na poti, na kateri je bilo listje. Tudi on je utrpel hujše poškodbe. V obeh primerih so posredovali gorski reševalci in vojaški helikopter.

"Nikomur ne odrekamo obiska gora, razumemo tudi, da sprehodi za koga niso dovolj, vendar naj to vsak počne v svoji občini in na varen način oziroma tako, da ne ogroža sebe in drugih. Kjer je teren zasnežen in poledenel, je nevarno. Zelo podcenjujoča nevarnost je tudi listje na planinskih poteh. Kdor do sedaj ni bil vajen hoje po takem terenu, naj se tega ne začne učiti sedaj v času najbolj zaostrenih epidemioloških razmer. Upoštevajte tudi, da je zaradi poškodbe že samo enega v gorah vedno aktiviran cel reševalni sistem, ki ga ne sestavlja samo helikopter in druga tehnika ampak predvsem

ljudje, ki imajo tudi svoje družine in tudi lahko zbolijo. Ljudje so tisti, ki vas rešujejo v gorah, tehnika je samo pripomoček. Zato zavoljo vseh, bodite pametni, ravnajte odgovorno,"poročilo o gorskih nesrečah zaključujejo na PU Kranj.