Dve hiši, dva vloma, dve kraji nakita, dvakrat okoli 5000 evrov

S PU Ljubljana so sporočili, da je neznani storilec v Stanežičah vlomil v hišo, od koder je ukradel nakit, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 5000 evrov. Nakit je neznani storilec ukradel tudi iz hiše na Viču in lastnika oškodoval tudi za okoli 5000 evrov. Prav tako na Viču je neznani storilec vlomil v hišo in ukradel nakit ter denar in lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov. Brez gotovine pa je ostal tudi lastnik hiše v okolici Medvod, ko mu je neznani storilec ukradel okoli 850 evrov.

Policisti opažajo, da število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše, tudi vikende, iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni. Priložnost dela tatu in vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci npr. na dopustu, ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma. Posebno vabljivi za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (npr. zaboji, lestev, ki omogoča dostop do sicer nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje. Zato policisti svetujejo, da zaklenete vrata in zaprete okna, orodja ali drugih priročnih sredstev ne puščate v okolici hiše, vrednejše predmete pa umaknete z vidnih mest. Če pa kljub vsemu postanete žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite Policijo.