Dve hišni preiskavi: zaseg konoplje, amfetaminov, ekstazija, gotovine ...

Policisti so opravili dve hišni preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri 44-letnem Domžalčanu so zasegli okoli 500 gramov konoplje, 100 sadik konoplje, doma narejena laboratorija za gojenje in elektronski tehtnici. Pri 22-letnem Ljubljančani pa so našli skupno okoli 1,2 kilograma amfetaminov, 300 gramov tabletk ekstazija, 500 gramov hašiša, en kilogram konoplje, pripomočke za tehtanje in pakiranje ter gotovino.

Domžalski policisti so včeraj na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 44-letnem Domžalčanu - in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kot je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic, so pri preiskavi skupno zasegli okoli 500 gramov konoplje, 100 sadik konoplje, doma narejena laboratorija za gojenje in elektronski tehtnici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Prav tako so policisti Policijske postaje Ljubljana Center v sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 22-letnemu Ljubljančanu - prav tako zaradi suma storitve kaznivega dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Pri preiskavi so zasegli skupno okoli 1,2 kilograma amfetaminov, 300 gramov tabletk ekstazija, 500 gramov hašiša, en kilogram konoplje, pripomočke za tehtanje in pakiranje ter gotovino. Osumljenca so danes privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.