Dve hudi nesreči: eden poškodovan med žaganjem, drugi pri čiščenju

Prva nesreča se je zgodila na območju Tunjic pri Kamniku. Moški je žagal na krožni žagi in si huje poškodoval prst. Njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Druga delovna nesreča pa se je zgodila na območju Podskrajnika pri Cerknici. Po do zdaj znanih podatkih je med čiščenjem delovnega stroja moškemu obe nogi potegnilo med valja stroja. Pri tem se je huje poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti so opravili ogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.