Dve muhi na en mah: policisti v eni uri odkrili dve ukradeni vozili

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v ponedeljek ob 11.37 med kontrolo cestnega prometa na regionalni cesti Murska Sobota–Lendava, v naselju Dolnji Lakoš, ustavili in kontrolirali osebni avtomobil znamke Toyota, poljskih registrskih oznak. Pri kontroli vozila in listin so ugotovili, da sta prometno dovoljenje in registrska tablica ponaredek. "Prav tako sta bili na vozilu prenarejeni tipska nalepka in številka šasije," so še zapisali policisti.

Kot so dodali, je ob 12.25 v bližino kraja, kjer so policisti izvajali postopek zoper osumljenega Poljaka, pripeljalo vozilo znamke Lexus. Zaradi suma, da gre za povezavo med voznikoma, so opravili kontrolo tudi tega vozila in voznika.

"Tudi pri drugem vozniku je bilo ugotovljeno, da sta prometno dovoljenje in registrska tablica ponaredek. Prenarejeni sta bili tudi tipska nalepka in številka šasije," so navedli policisti.

Obe vozili, ki sta bili septembra ukradeni v Italiji, so zasegli, 43-letniku in 36-letniku pa odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prikrivanja in ponarejanja listin privedli k preiskovanemu sodniku.