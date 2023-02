Dve nesreči, dve smrtni žrtvi

Na PU Murska Sobota so v sredo obravnavali dve delovni nesreči s tragičnim razpletom.

Policisti murskosoboške policijske uprave so v sredo obravnavali kar dve delovni nesreči s smrtnim izidom. Prva se je zgodila v dopoldanskem času v občini Križevci. 24-letni moški je pri delu na strehi gospodarskega poslopja padel z višine več kot sedmih metrov na betonska tla. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem odpeljal v UKC Maribor, od koder je v popoldanskem času prišlo obvestilo, da so bile poškodbe usodne. Po vseh zbranih obvestilih bo sledil ustrezen ukrep, je ob tem sporočila predstavnica PU Murska Sobota.

Malo po 15. uri pa so bili policisti obveščeni še o delovni nesreči v občini Šalovci. Tam se je med delom s cepilnikom za drva 54-letni moški huje telesno poškodoval. Odpeljan je bil v bolnišnico, od koder so v večernem času Policijo obvestili, da je moški umrl. Tuja krivda je izključena.