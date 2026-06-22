Dve nesreči jadralnih padalcev, eden si je zlomil nogo

Ob 19.19 so bili policisti obveščeni o nesreči jadralnega padalca na vzletišču Stol v občini Kobarid. Ugotovili so, da je 61-letni jadralni padalec, državljan Nemčije, kmalu po vzletu po manevriranju obrnil in pristal nazaj na istem vzletišču. Pri pristanku si je poškodoval desni gleženj.

Na kraju so mu pomoč nudili člani dežurne ekipe GRS Brnik, med katerimi je bil tudi policist Gorske policijske enote. Poškodovanega jadralnega padalca so s policijskim helikopterjem prepeljali v SB Jesenice.

Uro kasneje pa so bili policisti obveščeni še o nesreči na vzletišču Kobala na Tolminskem. 26-letnemu jadralnemu padalcu, državljanu Madžarske, se je ob vzletu zaradi pomanjkanja vzgonskega vetra zaprlo padalo, posledično pa je padel na travnato pobočje in se huje poškodoval. Po prvih ugotovitvah je utrpel zlom desne noge. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

O nesreči tujega jadralnega padalca so bili poleg preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožne državne tožilke obveščeni tudi preiskovalci letalskih nesreč.