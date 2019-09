Dve nesreči na prehodu za pešce, poškodovana dva otroka

Kot so sporočili s PU Celja, so včeraj na območju Letuša, nekaj po 23. uri, obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je poskušal prehiteti tovorno vozilo, vendar je zaradi vozila, ki mu je pravilno pripeljalo nasproti, zapeljal nazaj na svoj vozni pas in pri tem trčil v tovorno vozilo, ki ga je nameraval prehiteti. V trčenju na srečo ni bil nihče poškodovan, je pa preizkus z alkotestom pokazal, da je imel voznik 0,75 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje kazensko ovadili.

V Slovenskih Konjicah, na Liptovski ulici, pa je 57-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila v smeri proti Zrečam, na prehodu za pešce spregledala 12-letno deklico, ki je prečkala vozišče in vanjo trčila z vzvratnim ogledalom. Deklica se je v prometni nesreči lažje poškodovala.

Druga prometna nesreča, v kateri je bil udeležen otrok, se je zgodila na Prevaljah, v neposredni bližini Pizzerije Škufca. Kot so sporočili s PU Celje, je neznani voznik modrega osebnega vozila znamke Hyundai na prehodu za pešce zapeljal čez nogo 10-letnemu dečku, ki je prečkal vozišče. Voznik je na kraju nesreče ustavil in dečka vprašal, ali je poškodovan in mu ponudil prevoz do doma. Deček je prevoz zavrnil in vozniku dejal, da ni poškodovan, vendar so nato ugotovili, da ima lažjo poškodbo narta. Policisti voznika pozivajo, naj se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče oglasi na PP Ravne na Koroškem ali pokliče na telefonsko številko00 82 16 200oziroma na številko 113. Za podatke o nesreči policisti prosijo tudi morebitne očividce.