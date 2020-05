Dve nesreči pri Bohinju: eno vozilo pristalo v Savi, drugo v Ribnici

Ponoči so imeli blejski in bohinjski gasilci polne roke dela.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je najprej ob 0.59 v Soteski v občini Bohinj osebno vozilo zapeljalo v reko Savo. Gasilci PGD Bled in PGD Bohinjska Bistrica so prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in vozilo s pomočjo avtodvigala dvignili na cesto.