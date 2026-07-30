Dve nesreči z e-skiroji, dve življenji ogroženi

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je življenje voznika ogroženo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski UKC.

V Kočevju se je v sredo ob 10.30 zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik e-skiroja. Zaradi neprilagojene hitrosti je padel in se huje telesno poškodoval.

Nekaj po polnoči pa so ljubljanski policisti na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani obravnavali še eno prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva voznika e-skirojev. Po do zdaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je eden od voznikov e-skiroja vozil v napačni smeri, pri čemer je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti.

Povzročitelj se je v nesreči huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Na drugem e-skiroju je voznik vozil tudi potnika. V nesreči sta se oba lažje poškodovala.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče.