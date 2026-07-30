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Črna kronika

Dve nesreči z e-skiroji, dve življenji ogroženi

Ljubljana, 30. 07. 2026 07.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Električni skiro

Na območju Policijske uprave Ljubljana sta se zgodili dve prometni nesreči s hujšimi telesnimi poškodbami. V obe sta bila vpletena voznika e-skirojev; eden je padel zaradi neprilagojene hitrosti, v drugem primeru pa je voznik e-skiroja zaradi vožnje v napačno smer trčil v drugega voznika e-skiroja. Življenje dveh oseb je ogroženo, obe so prepeljali v UKC Ljubljana.

V Kočevju se je v sredo ob 10.30 zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik e-skiroja. Zaradi neprilagojene hitrosti je padel in se huje telesno poškodoval.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je življenje voznika ogroženo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski UKC.

Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Električni skiro (slika je simbolična)
Električni skiro (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Nekaj po polnoči pa so ljubljanski policisti na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani obravnavali še eno prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva voznika e-skirojev. Po do zdaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je eden od voznikov e-skiroja vozil v napačni smeri, pri čemer je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti.

Povzročitelj se je v nesreči huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Na drugem e-skiroju je voznik vozil tudi potnika. V nesreči sta se oba lažje poškodovala.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče.

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