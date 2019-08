Dve osebi poškodovani v eksploziji plinske jeklenke

V četrtek ob 21.37 je v kampu v naselju Osp na območju Kopra eksplodirala manjša plinska jeklenka in pri tem poškodovala dve osebi.

Gasilci JZ GB Koper so opravili ogled kraja dogodka in odklopili še eno poškodovano jeklenko. Za poškodovani osebi pa so poskrbeli izolski reševalci nujne medicinske pomoči, sporočajo z Uprave za zaščito in reševanje.