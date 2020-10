Dve osebi v Lukovici umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom

Gasilci CZR Domžale, PGD Blagovica in Lukovica so ju odnesli iz hiše, kjer so jima reševalci NMP Domžale nudili pomoč, vendar žal prepozno. Gasilci so opravili detekcijo plinov in ugotovili visoko prisotnost monoksida. O dogodku je bila obveščena tudi policija, so še zapisali na Upravi za zaščito in reševanje.