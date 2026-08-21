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Črna kronika

Dve oškodovanki zaradi lažnih naložb ostali brez več kot 55.000 evrov

Ljubljana, 21. 08. 2026 11.29 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
L.M.
Vlaganje

Spletne goljufije z lažnimi investicijskimi platformami še naprej terjajo visoke finančne izgube. Ljubljanski policisti so v četrtek obravnavali dva primera, v katerih sta oškodovanki zaradi obljub o visokih donosih skupaj ostali brez več kot 55.000 evrov.

V prvem primeru je oškodovanka sredi julija na spletu naletela na oglas za investicijsko platformo, ki je obljubljala oplemenitenje vloženega denarja s pomočjo umetne inteligence. Prek spletnega obrazca je posredovala svoje podatke, nato pa jo je kontaktirala ženska, ki je govorila v hrvaščini in jo usmerila v začetno nakazilo 250 evrov na bančni račun v tujini.

Že čez nekaj dni je prejela obvestilo, da naj bi vrednost njene naložbe narasla na okoli 79.000 evrov. Nato jo je kontaktirala še oseba, ki se je predstavljala kot investicijski svetovalec, in jo prepričevala v nova nakazila na različne bančne račune. Denar naj bi bil potreben za nadaljnje trgovanje, plačilo davkov in izplačilo domnevnega dobička.

Oškodovanka je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45.000 evrov, obljubljenega denarja pa ni prejela.

Spletna prevara
Spletna prevara
FOTO: Shutterstock

V drugem primeru so neznani storilci drugo oškodovanko prek spletne investicijske platforme prepričali, da lahko z vlaganjem doseže visoke donose in občutno poveča svoje premoženje. V prepričanju, da gre za legitimno naložbo, je opravila dve nakazili v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov, pozneje pa ugotovila, da je postala žrtev spletne goljufije.

S PU Ljubljana so sporočili, da policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Ob tem opozarjajo na posebno previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, ki obljubljajo hitre in nadpovprečne zaslužke. Še posebej sumljivo je, kadar domnevni svetovalci sami kontaktirajo uporabnike in od njih zahtevajo vedno nova nakazila.

Prikaz visokega dobička na spletni platformi namreč še ne pomeni, da denar dejansko obstaja ali da ga je mogoče izplačati. Opozorilni znak so tudi zahteve po dodatnih plačilih za domnevne davke, provizije, aktivacijo računa ali druge stroške pred izplačilom dobička.

Policija svetuje, naj posamezniki pred vsakim nakazilom preverijo ponudnika in neznanim osebam ne omogočajo oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona. Če sumijo, da so postali žrtev goljufije, naj čim prej obvestijo svojo banko in policijo.

spletna goljufija investicijska prevara policija varnost splet

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
21. 08. 2026 12.51
Naivnost ni poceni, gospe in gospodje!
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0 0
Tempus Fugit
21. 08. 2026 12.49
Pamet je konstanta, ljudi pa je vedno več....In posledice so v tem članku.
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0 0
Pedro Lopez
21. 08. 2026 12.48
Pohlep je greh. In sledi zaslužena kazen. Če nekdo verjame, da iz 250 EUR v kratkem času lahko nastane 79.000 EUR, mu ne more pmagati nihče.
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0 0
šnirnc
21. 08. 2026 12.48
Oh ja, naravna selekcija bi lahko rekli:).
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0 0
jekras
21. 08. 2026 12.44
katera plataforma?
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0 0
r h
21. 08. 2026 12.30
Ne vem ali je tako tumasta, ali pa je še en lažni članek kot ponavadi. Drugače pa bravo za oboje.
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-1
0 1
brezveze13
21. 08. 2026 12.29
govorijo o spletnih prevarantih , ampak niso samo spletno prevaranti, ti so samo prevaranti na daljavo ki večino ostanejo anonimni imamo pa tudi prevarante kot so zavarovalnice ki delajo javno in ravno tako preko skladov in različnih načinov zavarovanja obljubljajo velike donose , na koncu pa nič od tega če več , na koncu ti še celo vzamejo 29% od vloženega kot za strošek njihovega posredovanja, javni in legalni prevaranti . banke ker jim zaupač hrambo svojega denarja katerega oni lepo plemenitijo v svojo korist ti zaračunavajo stroške poslovanja, moja naložba je če vedno stari dobri štumf
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+2
2 0
NeXadileC
21. 08. 2026 12.28
"Investicijske Platforme" 😑🙃😂🤣😆😝😂
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+1
1 0
StudyBitcoin
21. 08. 2026 12.20
😂
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+2
2 0
Špica
21. 08. 2026 12.08
ja ce si tok tumpast pol pa bot...
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-3
0 3
jjjjjj
21. 08. 2026 12.36
Kaj se je od tebe možno naučiti, ker praviš, da nisi tumpast?
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+1
1 0
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