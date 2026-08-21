Dve oškodovanki zaradi lažnih naložb ostali brez več kot 55.000 evrov

V prvem primeru je oškodovanka sredi julija na spletu naletela na oglas za investicijsko platformo, ki je obljubljala oplemenitenje vloženega denarja s pomočjo umetne inteligence. Prek spletnega obrazca je posredovala svoje podatke, nato pa jo je kontaktirala ženska, ki je govorila v hrvaščini in jo usmerila v začetno nakazilo 250 evrov na bančni račun v tujini.

Že čez nekaj dni je prejela obvestilo, da naj bi vrednost njene naložbe narasla na okoli 79.000 evrov. Nato jo je kontaktirala še oseba, ki se je predstavljala kot investicijski svetovalec, in jo prepričevala v nova nakazila na različne bančne račune. Denar naj bi bil potreben za nadaljnje trgovanje, plačilo davkov in izplačilo domnevnega dobička.

Oškodovanka je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45.000 evrov, obljubljenega denarja pa ni prejela.