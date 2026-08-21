Dve oškodovanki zaradi lažnih naložb ostali brez več kot 55.000 evrov

V prvem primeru je oškodovanka sredi julija na spletu naletela na oglas za investicijsko platformo, ki je obljubljala oplemenitenje vloženega denarja s pomočjo umetne inteligence. Prek spletnega obrazca je posredovala svoje podatke, nato pa jo je kontaktirala ženska, ki je govorila v hrvaščini in jo usmerila v začetno nakazilo 250 evrov na bančni račun v tujini.
Že čez nekaj dni je prejela obvestilo, da naj bi vrednost njene naložbe narasla na okoli 79.000 evrov. Nato jo je kontaktirala še oseba, ki se je predstavljala kot investicijski svetovalec, in jo prepričevala v nova nakazila na različne bančne račune. Denar naj bi bil potreben za nadaljnje trgovanje, plačilo davkov in izplačilo domnevnega dobička.
Oškodovanka je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45.000 evrov, obljubljenega denarja pa ni prejela.
V drugem primeru so neznani storilci drugo oškodovanko prek spletne investicijske platforme prepričali, da lahko z vlaganjem doseže visoke donose in občutno poveča svoje premoženje. V prepričanju, da gre za legitimno naložbo, je opravila dve nakazili v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov, pozneje pa ugotovila, da je postala žrtev spletne goljufije.
S PU Ljubljana so sporočili, da policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Ob tem opozarjajo na posebno previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, ki obljubljajo hitre in nadpovprečne zaslužke. Še posebej sumljivo je, kadar domnevni svetovalci sami kontaktirajo uporabnike in od njih zahtevajo vedno nova nakazila.
Prikaz visokega dobička na spletni platformi namreč še ne pomeni, da denar dejansko obstaja ali da ga je mogoče izplačati. Opozorilni znak so tudi zahteve po dodatnih plačilih za domnevne davke, provizije, aktivacijo računa ali druge stroške pred izplačilom dobička.
Policija svetuje, naj posamezniki pred vsakim nakazilom preverijo ponudnika in neznanim osebam ne omogočajo oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona. Če sumijo, da so postali žrtev goljufije, naj čim prej obvestijo svojo banko in policijo.
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