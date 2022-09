Dve podobni nesreči: Voznika zbila pešca, ki se zdravita v bolnišnici

Podobna nesreča se je že včeraj zgodila v Ljubljani na Hradeckega cesti. Okoli 11. ure je na prehodu za pešce voznik osebnega vozila odvzel prednost peški, ki se je pri tem huje telesno poškodovala. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so peško odpeljali v ljubljanski klinični center, njeno življenje pa ni ogroženo.

Ljubljanski policisti so sporočili, da sta se v zgolj 24 urah zgodili dve prometni nesreči, v katerih sta bili udeleženi osebni vozili in pešca. Na Ljubljanski cesti na Vrhniki je danes zjutraj malo pred 6. uro voznica osebnega vozila na prehodu za pešce odvzela prednost pešcu, pri čemer se je slednji huje telesno poškodoval. Z rešilcem so ga odpeljali v ljubljanski UKC, a po podatkih policistov njegovo življenje ni ogroženo.

Pešci najbolj ogroženi prometni udeleženci

Pešci so še posebej pogosto udeleženi v prometnih nesrečah v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Policisti ugotavljajo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov, veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi njihovega lastnega neustreznega ravnanja in napak.

Prav pešci so namreč tisti, ki lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k lastni varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost.

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi pešci, pa je hitrost vozila. Študije namreč kažejo, da bo pešec pri trku z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km/h, najverjetneje utrpel le lažje poškodbe. Že pri trku z vozilom, ki pelje 48 km/h, je verjetnost hujše in smrtne poškodbe 50-odstotna, pri trku s hitrostjo 64 km/h pa je verjetnost za smrtne poškodbe pešca že 90-odstotna. Zato policisti opozarjajo, da je izjemno pomembno, da v bližini naselij in v naseljih spoštujemo hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevamo, da imajo pešci prednost.