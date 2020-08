Dve prometni nesreči na 'primorki' in nepravilno razvrščanje voznikov

Ponedeljek na primorski avtocesti na odseku med počivališčema Lom in Unec je bil včeraj pester, še posebej za gasilce PGD Dolnji Logatec in Cerknica, ki so posredovali pri dveh prometnih nesrečah.

Prva se je zgodila nekaj čez 19. uro. Tovorno vozilo se je zaradi počene pnevmatike prevrnilo na bok na mimo vozeče osebno vozilo, iz polpriklopnika pa je padel tovor. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine in nudili pomoč cestnemu podjetju ter policiji. Zaradi napol prevrnjenega tovornega vozila, iz katerega je iztekalo pogonsko gorivo, so bili gasilci dlje časa na straži. Poškodovanih v nesreči ni bilo.