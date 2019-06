V nesreči na štajerski avtocesti umrla ena oseba, nastajajo daljši zastoji

Nesreča na štajerski avtocesti se je okoli pol devete ure zjutraj zgodila pred izvozom za Domžale proti Ljubljani. V nesrečo so bila udeležena tri kombinirana vozila, s PU Ljubljana pa so sporočili, da je ena oseba umrla. Pet ljudi so z reševalnimi vozili odpeljali v UKC Ljubljana, narava njihovih poškodb trenutno še ni znana.

Cestni odsek je na tem mestu zaprt, zastoj pa je trenutno dolg 9 kilometrov. Potovalni čas se podaljša za več kot eno uro. Policisti voznike opozarjajo na strpnost, upoštevanje navodil policistov in upravljavca ceste ter uporabo obvoza po vzporedni glavni cesti.