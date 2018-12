Dve trčenji v Kranju: prvi voznik trčil v drevo, drugi zapeljal v kip mamuta

V nedeljo okoli poldneva je voznik na Kokrici trčil v kip mamuta. V krožišču je zapeljal naravnost in povzročil prometno nesrečo. Voznika so policisti kaznovali z globo. Domnevno je zaspal za volanom, čeprav se tovrstne nesreče zgodijo tudi zaradi uporabe mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo ter nepozornostjo na promet.

Kranjski policisti so v nedeljo obravnavali tudi trčenje na cesti Šenčur – Britof. Voznik je trčil v drevo. Okoliščine kažejo, da je bil voznik v nesreči udeležen sam in da je vzrok za nesrečo v neprilagojeni hitrosti vožnje. Voznik je po trčenju ostal ukleščen v vozilu, rešili pa so ga gasilci. Odpeljan je bil v zdravstveno ustanovo. Po prvih podatkih je utrpel hujše poškodbe. Policisti so zoper voznika odredili še strokovni pregled, s katerim se bo ugotavljalo, v kakšnem stanju je vozil osebni avtomobil.