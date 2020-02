Dvigalo stisnilo serviserja, ki je zaradi poškodb umrl

Nesreča se je zgodila nekaj pred drugo uro popoldne, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Na pomoč so priskočili gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so s tehničnim posegom odprli vrata dvigala in izvlekli poškodovano osebo, na kraj so prišli tudi reševalci, vendar so bile poškodbe tako hude, da je poškodovani kljub hitremu posredovanju na kraju nesreče umrl.

Kot so spročili s policije, je serviserja med delom dvigalo stisnilo ob steno jaška. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.