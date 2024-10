Dvodnevna iskalna akcija: Nizozemec padel v grapo, umrl med reševanjem

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili v soboto okoli 16.30 obveščeni, da na Tolminskem pogrešajo 61-letnega državljana Nizozemske. Takoj za tem so sprožili aktivnosti, da bi ga našli.

Iskalna akcija, v kateri so sodelovali tolminski policisti, policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica in gorski reševalci GRS Tolmin, je potekala do pozno zvečer, vendar državljana Nizozemske na območju niso našli.

Iskalna akcija na strmem in težko prehodnem območju se je nadaljevala danes zjutraj. Pri iskanju pogrešanega se je tolminskim policistom in pripadnikom gorske policijske enote pridružilo večje število reševalcev oz. sil za zaščito in reševanje. V akciji je skupaj sodelovalo okoli 40 oseb, moškega pa so iskali tudi s pomočjo enote reševalnih psov, brezpilotnih letal in policijskim helikopterjem s termovizijsko kamero.

Okoli 11.30 so pogrešano osebo našli v globeli, približno kilometer nad vasjo Tolminske Ravne, na pobočju nad potokom Zadlaščica. Nizozemec je takrat še kazal znake življenja, saj ga je drevo zadržalo pred nadaljnjim padcem v "grapo".

Na kraj je poletel vojaški helikopter, a je nizozemski državljan v času reševanja umrl. Njegovo smrt je pozneje potrdil zdravnik. Policisti Policijske postaje Tolmin bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Kot so nam povedali na Gorski reševalni zvezi Slovenija, je moški v Sloveniji pred nesrečo dopustoval.