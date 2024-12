Nasilnežu pred trgovino zasegli drogo in ga pridržali

"Kršitelja, ki se je na javnem kraju nasilno in drzno vedel do druge osebe in je s kršitvijo nadaljeval, v nadaljevanju pa ni upošteval ukazov in se je nedostojno vedel tudi do policistov, so pridržali," so nam sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V postopku so pri kršitelju našli in zasegli manjšo količino prepovedane droge. Policisti za vse opisane kršitve vodijo postopek o prekršku, so dodali.