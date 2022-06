Na Floridi dvoletnik po nesreči ustrelil očeta, obtožili mamo

Ko so policisti 26. maja prišli na dom žrtve v bližini Orlanda, so našli otrokovo mater Marie Ayala , ki je ustreljenemu možu Reggieju Mabryju dajala umetno dihanje. Sprva so mislili, da se je 26-letni oče, ki je kmalu za tem umrl v bolnišnici, ustrelil sam, vendar je najstarejši od treh otrok preiskovalcem kasneje povedal, da je na sprožilec pritisnil njegov dveletni brat, je na novinarski konferenci dejal šerif okrožja Orange John Mina . Šerif je na novinarski konferenci še dodal, da orožje ni bilo pravilno shranjeno ter da bi se tragediji lahko izognili.

Pištola se je nahajala v torbi, ki jo je Mabry pustil na tleh. Otrok je nato prišel do pištole in ustrelil očeta v hrbet, medtem ko je ta igral videoigro na računalniku. V času nesreče so bili v bližini vsi otroci para, ki so bili kasneje odpeljani v oskrbo oddelka za otroke in družino.

Ayala je bila včeraj obtožena za uboj iz malomarnosti in nezakonito posedovanje orožja s strani obsojenega storilca kaznivega dejanja, posedovanje streliva s strani obsojenega zločinca in kršitve pogojne kazni. Če bo spoznana za krivo, jo čaka do 15 let zapora. Tako oče kot mati otroka sta bila večkrat obsojena in nista imela dovoljenja za lastništvo pištole, prav tako sta v času nesreče prestajala pogojno kazen zaradi zanemarjanja otrok in posredovanja narkotikov, poročajo tuji mediji.