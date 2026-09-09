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Črna kronika

Eden izgubil 68.000, drugi 37.000 evrov

Kranj/Trebnje, 09. 09. 2026 13.17 pred 45 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA D.L.
Kreditna kartica

Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij, v katerih sta oškodovanca po navodilih neznancev nakazovala denar na račune v tujini oziroma prek spletne platforme. Eden je izgubil 68.000 evrov, drugi pa 37.000 evrov, pri čemer obljubljenih donosov ni prejel, so danes sporočili s policijskih uprav Kranj in Novo mesto.

Spletna prevara
Spletna prevara
FOTO: Shutterstock

Kranjski policisti so bili v torek obveščeni o spletni goljufiji, pri kateri je storilec oškodovanca napeljal k spletnemu trgovanju in nakazovanju denarja na različne bančne račune v tujini. Oškodovanec je tako izgubil 68.000 evrov. Policisti primer še preiskujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Spletno goljufijo so prijavili tudi na Policijski postaji Trebnje. Policisti so ugotovili, da je občan decembra lani in januarja letos po navodilih neznanih oseb prek spletne platforme nakazal skupno 37.000 evrov. Obljubljenih donosov ni prejel. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

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KOMENTARJI5

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Coin_monkey
09. 09. 2026 15.04
Pred parimi leti sem izgubil 85k eur. Pomagat ti ne more nihce. Forgive and forget...
Odgovori
0 0
genir
09. 09. 2026 14.57
Če mate viška lohk še men nakažete.
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+1
1 0
krpati
09. 09. 2026 14.44
Očitno so ga imeli preveč.....in hoteli so še več.....
Odgovori
+3
3 0
Špica
09. 09. 2026 14.41
to moras bit pa res naiven ,da te tako vrtijo..
Odgovori
+4
4 0
dededetox
09. 09. 2026 14.32
Slovenci smo naivni! Kar se prihrankov tiče je najbolje da jih nimamo. Edina garancija da te ne olupijo!
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+2
2 0
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