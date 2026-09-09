Eden izgubil 68.000, drugi 37.000 evrov

Kranjski policisti so bili v torek obveščeni o spletni goljufiji, pri kateri je storilec oškodovanca napeljal k spletnemu trgovanju in nakazovanju denarja na različne bančne račune v tujini. Oškodovanec je tako izgubil 68.000 evrov. Policisti primer še preiskujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Spletno goljufijo so prijavili tudi na Policijski postaji Trebnje. Policisti so ugotovili, da je občan decembra lani in januarja letos po navodilih neznanih oseb prek spletne platforme nakazal skupno 37.000 evrov. Obljubljenih donosov ni prejel. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.