Eden kradel telefone v trgovini, drugi v hotelu: oba so prijeli

Ljubljanski policisti so v četrtek okoli 15. ure prejeli obvestilo o ropu ene izmed prodajaln s tehničnim blagom na območju Most. Osumljenec je vstopil v prodajalno in odtujil mobilna telefona, pri čemer so ga zalotili zaposleni. Zagrozil jim je z ostrim predmetom, nato pa zbežal iz prodajalne.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so na podlagi podanega opisa 32-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.