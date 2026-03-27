Črna kronika

Eden kradel telefone v trgovini, drugi v hotelu: oba so prijeli

Ljubljana, 27. 03. 2026 07.54 pred 2 urama 1 min branja 8

Avtor:
D.L.
Hotel

V četrtek popoldne so policiste klicali v trgovino na območju Most v Ljubljani, kjer je 32-letnik ukradel dva mobilna telefona, zaposlenim, ki so ga zalotili, pa zagrozil z ostrim predmetom. Policisti so na kraj poslali več patrulj in osumljenca izsledili ter prijeli. Prostost so odvzeli tudi 43-letniku, ki je z recepcije hotela na območju centra Ljubljane odtujil dva mobilna telefona v vrednosti okoli 2.000 evrov.

Policisti so oba osumljenca prijeli.
FOTO: Shutterstock

Prijet osumljenec roparske tatvine

Ljubljanski policisti so v četrtek okoli 15. ure prejeli obvestilo o ropu ene izmed prodajaln s tehničnim blagom na območju Most. Osumljenec je vstopil v prodajalno in odtujil mobilna telefona, pri čemer so ga zalotili zaposleni. Zagrozil jim je z ostrim predmetom, nato pa zbežal iz prodajalne.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so na podlagi podanega opisa 32-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Preiskana tatvina mobilnih telefonov

Zvečer pa so bili možje v modrem obveščeni, da je neznani osumljenec z recepcije enega izmed hotelov na območju centra Ljubljane odtujil dva mobilna telefona v vrednosti okoli 2.000 evrov. Na podlagi pridobljenih posnetkov in zbiranja obvestil so 43-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Ukradena telefona so mu zasegli, je sporočil Tomaževic.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pujček
27. 03. 2026 11.11
Prvo ukrade telefon, da lahko dela spletne prevare. Osnovno sredstvo je rabil, pol bi plačal.
misterbin
27. 03. 2026 11.11
Dohtar in zdravstveni tehnik
U1697915075021
27. 03. 2026 10.54
samo uvazajte “zdravnike” iz maroka bangladesa in vse te druge drzave
Slovener
27. 03. 2026 09.38
Sigurn so bili "tuji agenti" !
Lens
27. 03. 2026 09.21
Prav zanima me, od kod sta.
Lark
27. 03. 2026 09.40
Komentarji so omogočeni, tako da boš verjetno razočanan. Če nebi bili, potem bi vedeli, da je znanstvenik iz Lampeduse, ali pa iz Dolenjskih zaselkov...
misterbin
27. 03. 2026 11.10
Lens .......... Zdravnik in zdravstveni tehnik .Maroko
misterbin
27. 03. 2026 11.10
Lens ....... Zdravnika
