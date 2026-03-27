Eden kradel telefone v trgovini, drugi v hotelu: oba so prijeli

Prijet osumljenec roparske tatvine
Ljubljanski policisti so v četrtek okoli 15. ure prejeli obvestilo o ropu ene izmed prodajaln s tehničnim blagom na območju Most. Osumljenec je vstopil v prodajalno in odtujil mobilna telefona, pri čemer so ga zalotili zaposleni. Zagrozil jim je z ostrim predmetom, nato pa zbežal iz prodajalne.
Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so na podlagi podanega opisa 32-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.
Preiskana tatvina mobilnih telefonov
Zvečer pa so bili možje v modrem obveščeni, da je neznani osumljenec z recepcije enega izmed hotelov na območju centra Ljubljane odtujil dva mobilna telefona v vrednosti okoli 2.000 evrov. Na podlagi pridobljenih posnetkov in zbiranja obvestil so 43-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Ukradena telefona so mu zasegli, je sporočil Tomaževic.
