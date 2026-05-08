Eden največjih zasegov prepovedane droge na območju Slovenije

Murskosoboški kriminalisti so zasegli prepovedano drogo in orožje. Aktivnosti slovenske Policije za preprečevanje in zatiranje trgovine s prepovedanimi drogami je na današnji novinarski konferenci predstavil Mišo Radovančević, vodja Oddelka za prepovedane droge v Sektorju za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave.
Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ostaja za slovensko policijo vsakodnevna prednostna naloga, poudarjajo policisti. Slovenija namreč leži na pomembnem križišču poti med Balkanskim delom in Evropo, kar jo že dolgo postavlja na zemljevid mednarodnih kriminalnih združb.
V Policiji ugotavljajo, da je Slovenija v veliki meri samozadostna pri oskrbi trga s konopljo, saj letno odkrijejo več prirejenih prostorov za gojenje ter zasežejo večje količine prepovedane droge. Kljub temu pomemben delež konoplje z višjo vsebnostjo THC še vedno prihaja iz tujine. Večje količine se pretihotapijo predvsem iz Španije preko Francije in Italije v Slovenijo, najpogosteje z uporabo osebnih in tovornih vozil.
Letno odkrijejo med 50 in 70 prirejenih prostorov za vzgojo konoplje
V zadnjih letih pa policisti zaznavajo trend povečanja števila posebej prirejenih in tehnološko naprednejših prostorov za vzgojo konoplje, ki jih organizirane kriminalne združbe vzpostavljajo v stanovanjskih objektih, industrijskih prostorih, kleteh, garažah in drugih zaprtih objektih.
V letošnjem letu so jih odkrili in obravnavali že osem, lani skupno 52, v letu 2024 kar 75, leta 2023 52, še leto prej 34 in v letu 2021 56.
Odkriti prirejeni prostori za gojenje konoplje postajajo večji, modernejši in energetsko sofisticirani, kar kaže na profesionalizacijo proizvodnje konoplje in otežuje odkrivanje tovrstne kriminalitete, pravijo na Policiji. V tem primeru so storilci delovali tudi izredno previdno, organizirano, načrtno in s hierarhično jasno razdeljenimi vlogami ter zadolžitvami, dodajajo.
Slovensko kriminalno podzemlje je po njihovih besedah prepleteno in že dolgo ni vezano samo na eno policijsko upravo. Kriminalne združbe se v veliki meri izogibajo izpostavljenim lokacijam v večjih mestih in iščejo naselja ter območja, ki niso 'na udaru'. Tako je bilo tudi v primeru Policijske uprave (PU) Murska Sobota, ki je na svojem območju uspešno prepoznala sicer izredno previdne nelegalne aktivnosti organizirane kriminalne združbe. Pravočasno zbiranje informacij, razumevanje dogajanja na terenu in usklajeno ukrepanje je ključnega pomena za učinkovito spopadanje s kriminalnimi združbami, pravijo na murskosoboški policijski upravi.
Policija pri opravljanju svojih rednih nalog in pri drugih oblikah operativnega dela ugotavlja, da konoplja ostaja najbolj razširjena, dostopna in med uporabniki najbolj priljubljena prepovedana droga v Sloveniji. Sledijo ji kokain, ekstazi, amfetamin, heroin in LSD. Cene se v zadnjih letih bistveno niso spreminjale, na vrednost pa vplivajo predvsem kakovost droge, vsebnost aktivnih substanc ter območje prodaje. Trenutno se gram konoplje na ilegalnem trgu prodaja za približno pet evrov, gram kokaina okoli 60, tableta ekstazi za okoli pet evrov, cena amfetamina se giblje med 10 in 20 evri, heroina pa med 20 in 40 evri za gram.
Kot pravi Radovančević, bo Policija tudi v prihodnje izvajala intenzivne aktivnosti za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, s poudarkom na odkrivanju prirejenih prostorov za gojenje konoplje, preprečevanja mednarodnega tihotapljenja ter zaščiti zdravja in varnosti ljudi.
"Kriminalisti vsak dan spremljajo, kako se spreminjajo načini preprodaje in tihotapljenja prepovedanih drog, ter skušajo čim prej prepoznati nove trende tako doma kot v tujini, kar je nujno za uspešno preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj," poudarja Radovančević. "S takšnim pristopom in delom slovenska Policija dosledno uresničuje cilje evropskih in nacionalnih strategij ter akcijskih načrtov na področju prepovedanih drog. Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ostaja ena od ključnih nalog pri spopadanju z organizirano kriminaliteto v Sloveniji," še dodaja.
Dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave s področja prepovedanih drog je na današnji novinarski konferenci predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Murska Sobota Bojan Rous.
"Kriminalisti PU Murska Sobota smo od začetka marca 2026 preiskovali kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ki so ga bile osumljene štiri osebe iz Upravne enote Ljubljana, stare od 29 do 33 let," je razložil.
Eden izmed osumljenih je v letu 2023 kupil starejšo stanovanjsko hišo na območju Murske Sobote in jo prodal drugemu osumljenemu z namenom, da se notranji prostori stanovanjske hiše preuredijo v prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje.
"V ponedeljek, 4. maja, ob 20.22 uri so kriminalisti Mobilno kriminalističnih oddelkov Murska Sobota, Maribor, Celje in Ljubljana na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti nasilno vstopili v starejšo stanovanjsko hišo in prijeli sedmih oseb, ki so bile v času vstopa v objektu in pakirale prepovedano konopljo," je opisal Rous.
Vseh sedem oseb so na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku pridržali, s hišno preiskavo pa so kriminalisti in policisti nadaljevali v torek popoldne. Pred preiskavo so bili na kraj napoteni gasilci PGD Murska Sobota, ki so zaradi požarne varnosti strokovno odstranili 15 jeklenk, ter delavec Elektra, ki je pregledal električno omarico in napajanje. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.
Policisti in kriminalisti PU Murska Sobota so opravili hišne preiskave na naslednjih lokacijah: v starejši hiši na območju Murske Sobote, na naslovu začasnega bivanja osumljenih v času, ko so se zadrževali na območju PU Murska Sobota, ter opravili preiskavo vozila, s katerim so bili na kraju.
Policisti in kriminalisti PU Ljubljana pa so opravili hišno preiskavo stanovanja in vozila pri enem od osumljenih, ki je bil prijet na območju ljubljanske policijske uprave. Pred hišno preiskavo pri osumljenem so zalotili še eno osumljeno osebo, in sicer pri storitvi kaznivega dejanja pomoči pri KD Nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in KD Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Ta je iz hiše v torbi namreč nesla dve pištoli, 81 nabojev za pištoli, zapakirano domnevno prepovedano konopljo, več GSM telefonov in 9000 evrov gotovine.
Med hišnimi preiskavami so skupaj zasegli preko 86 kilogramov prepovedane konoplje, več GSM telefonov, prenosni računalnik, dve pištoli (cal 9mm in cal 3,57), 81 nabojev za pištolo, 15 jeklenk ogljikovega dioksida, več grelnikov zraka, več filtrov za prezračevanje, led lučke, usmernike električnih naprav, tehtnice, vlažilce zraka, obtočno črpalko, naprave za vakumiranje in denar v gotovini preko 10.000 evrov.
Kazenska ovadba so podali zoper osem oseb za tri kazniva dejanja. Osumljeni so stari med 17 in 61 let, vsi iz območja Ljubljane. Zoper dva osumljenca, stara 29 in 33 let, je bil odrejen pripor, zoper dva, prav tako stara 29 in 33 let pa hišni pripor.
Kot so ob tem še poudarili policisti, gre za enega količinsko največjih zasegov prepovedane konoplje iz prirejenih prostorov na območju Republike Slovenije. S preprodajo prepovedanih drog bi osumljeni zaslužili okoli 450.000 evrov 'na debelo', pri ulični preprodaji pa okoli milijona evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.