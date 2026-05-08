Eden največjih zasegov prepovedane droge na območju Slovenije

Murskosoboški kriminalisti so zasegli prepovedano drogo in orožje. Aktivnosti slovenske Policije za preprečevanje in zatiranje trgovine s prepovedanimi drogami je na današnji novinarski konferenci predstavil Mišo Radovančević, vodja Oddelka za prepovedane droge v Sektorju za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ostaja za slovensko policijo vsakodnevna prednostna naloga, poudarjajo policisti. Slovenija namreč leži na pomembnem križišču poti med Balkanskim delom in Evropo, kar jo že dolgo postavlja na zemljevid mednarodnih kriminalnih združb. V Policiji ugotavljajo, da je Slovenija v veliki meri samozadostna pri oskrbi trga s konopljo, saj letno odkrijejo več prirejenih prostorov za gojenje ter zasežejo večje količine prepovedane droge. Kljub temu pomemben delež konoplje z višjo vsebnostjo THC še vedno prihaja iz tujine. Večje količine se pretihotapijo predvsem iz Španije preko Francije in Italije v Slovenijo, najpogosteje z uporabo osebnih in tovornih vozil.

Letno odkrijejo med 50 in 70 prirejenih prostorov za vzgojo konoplje

V zadnjih letih pa policisti zaznavajo trend povečanja števila posebej prirejenih in tehnološko naprednejših prostorov za vzgojo konoplje, ki jih organizirane kriminalne združbe vzpostavljajo v stanovanjskih objektih, industrijskih prostorih, kleteh, garažah in drugih zaprtih objektih. V letošnjem letu so jih odkrili in obravnavali že osem, lani skupno 52, v letu 2024 kar 75, leta 2023 52, še leto prej 34 in v letu 2021 56. Odkriti prirejeni prostori za gojenje konoplje postajajo večji, modernejši in energetsko sofisticirani, kar kaže na profesionalizacijo proizvodnje konoplje in otežuje odkrivanje tovrstne kriminalitete, pravijo na Policiji. V tem primeru so storilci delovali tudi izredno previdno, organizirano, načrtno in s hierarhično jasno razdeljenimi vlogami ter zadolžitvami, dodajajo. Slovensko kriminalno podzemlje je po njihovih besedah prepleteno in že dolgo ni vezano samo na eno policijsko upravo. Kriminalne združbe se v veliki meri izogibajo izpostavljenim lokacijam v večjih mestih in iščejo naselja ter območja, ki niso 'na udaru'. Tako je bilo tudi v primeru Policijske uprave (PU) Murska Sobota, ki je na svojem območju uspešno prepoznala sicer izredno previdne nelegalne aktivnosti organizirane kriminalne združbe. Pravočasno zbiranje informacij, razumevanje dogajanja na terenu in usklajeno ukrepanje je ključnega pomena za učinkovito spopadanje s kriminalnimi združbami, pravijo na murskosoboški policijski upravi. Policija pri opravljanju svojih rednih nalog in pri drugih oblikah operativnega dela ugotavlja, da konoplja ostaja najbolj razširjena, dostopna in med uporabniki najbolj priljubljena prepovedana droga v Sloveniji. Sledijo ji kokain, ekstazi, amfetamin, heroin in LSD. Cene se v zadnjih letih bistveno niso spreminjale, na vrednost pa vplivajo predvsem kakovost droge, vsebnost aktivnih substanc ter območje prodaje. Trenutno se gram konoplje na ilegalnem trgu prodaja za približno pet evrov, gram kokaina okoli 60, tableta ekstazi za okoli pet evrov, cena amfetamina se giblje med 10 in 20 evri, heroina pa med 20 in 40 evri za gram. Kot pravi Radovančević, bo Policija tudi v prihodnje izvajala intenzivne aktivnosti za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, s poudarkom na odkrivanju prirejenih prostorov za gojenje konoplje, preprečevanja mednarodnega tihotapljenja ter zaščiti zdravja in varnosti ljudi. "Kriminalisti vsak dan spremljajo, kako se spreminjajo načini preprodaje in tihotapljenja prepovedanih drog, ter skušajo čim prej prepoznati nove trende tako doma kot v tujini, kar je nujno za uspešno preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj," poudarja Radovančević. "S takšnim pristopom in delom slovenska Policija dosledno uresničuje cilje evropskih in nacionalnih strategij ter akcijskih načrtov na področju prepovedanih drog. Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ostaja ena od ključnih nalog pri spopadanju z organizirano kriminaliteto v Sloveniji," še dodaja.

Zaseg droge in orožja PU Murska Sobota

