Eden od osumljencev v enomesečni pripor, ostali štirje še čakajo na odločitev

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je za enega od petih osumljenih, da so v noči iz nedelje na ponedeljek oropali bankomat v Pliberku na avstrijskem Koroškem, odredilo enomesečni pripor, za preostale štiri pa sodno pridržanje. Glede morebitne uvedbe pripora za njih pa morajo še odločiti. Sodišče pa bo odločalo tudi glede predaje vseh petih Avstriji, ki je podala evropski nalog za prijetje in predajo.

Prvega osumljenca so sicer na slovenski strani prijeli razmeroma hitro in hkrati odkrili dve z njimi povezani osebni vozili. Storilca so avstrijski varnostni organi predali policistom policijske postaje Ravne na Koroškem in s tem zaključili delo na območju Slovenije. Iskanje preostalih so nadaljevali slovenski policisti. Skupno je v ponedeljek čez dan v aktivnostih sodelovalo kar 181 pripadnikov različnih enot in služb. Drugega osumljenega so nato ob pomoči občana občana prijeli v torek zjutraj v Mušeniku na območju Črne na Koroškem, preostale tri pa nekaj ur kasneje na območju Ptuja. Vseh pet so nato privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu. Še več podrobnosti iskalne akcije in prijetja osumljenih so celjski policisti predstavili v sredo na posebni novinarski konferenci.

Osumljeni so po podatkih policije moldavski državljani, a imajo tudi romunsko in bolgarsko državljanstvo. Policija je od čeških varnostnih organov, kjer so se zadnje leto zadrževali, dobila podatek, da v omenjenem obdobju pri njih niso bili obravnavani zaradi sumov storitev kaznivih dejanj, podatke iz Moldavije policija še pričakuje.