Eden od osumljenih mafijskega umora Satka Zovka že na prostosti

Darko Muženič , direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, je takrat na novinarski konferenci povedal, da je kriminalistična preiskava res obsežna ter da obravnavajo več osumljenih oseb. "V ponedeljek in torek smo prijeli štiri osumljene osebe in izvedli več hišnih preiskav. Zasegli smo več kot sedem kilogramov heroina, več kot kilogram kokaina ter več nabojev za puško in pištolo." Prijete osebe so osumljene, da so kot člani hudodelske združbe izvršili kaznivo dejanje umora.

Nato so štiri osebe s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje.

Danes Dnevnik.si poroča, da so jim na ljubljanskem okrožnem sodišču potrdili, da je sodišče v pripor poslalo le tri od štirih osumljencev, ki so jih policisti pred dvema tednoma aretirali zaradi domnevne vpletenosti v mafijski umor Satka Zovka , četrta osumljena oseba pa je lahko odkorakala na prostost. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi šlo za žensko osumljenko Vito V.

Po poročanju časnika Večer NPU osumljene sumi sodelovanja pri umoru Satka Zovka in trgovine z drogo. Osumljenci naj bi ga opazovali v igralnici hotela Mons in ob tem obveščali svoje nadrejene o tem, kaj njihova 'tarča' tam počne in kdaj je zapustila igralnico. Ko se je odpeljal iz igralnice, so na cesti v bližini pričakali morilci, vanj izstrelili več kot 30 nabojev in nato zbežali, poroča časnik. Zovko je umrl na kraju.

Kot smo že poročali, naj bi bil glavni organizator umora 37-letni Dino Muzaferović - Cezar. Bosanskega državljana so aretirali v Črnučah šest dni po umoru, ki se je zgodil 29. novembra. Poleg Muzaferovića na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi umora in trgovine z drogo poteka tudi sodna preiskava proti Rolandu Cretuju in Jaki Bergantu. Muzaferovićev motiv naj bi bil maščevanje Zovku, ki je želel pričati proti Muzaferoviću v sodnem procesu, ki se odvija v Sarajevu.

4. februarja so na zaprosilo slovenske Policije opravili več hišnih preiskav v Sarajevu in pridržali pet osumljencev, ki pa so jih kasneje izpustili.