Pod Skuto umrl priznani kirurg: 'Srčen človek, ki je bogatil naš kolektiv'

"Dosedanje ugotovitve kažejo, da je pri obeh, ki sta sicer bila izkušena planinca, prišlo do padca z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto. Gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, na kateri ni varoval. Pot ni kategorizirana in je zelo izpostavljena, teren je zelo krušljiv ," so sporočili iz PU Celje.

Kot smo že poročali, so gorski reševalci v nedeljo v popoldanskih urah na ledeniku pod Skuto na višini okoli 2000 metrov našli mrtvega 40-letnega planinca in nato nad ledenikom v steni na majhni skalni polici še mrtvega 27-letnega planinca. Razmere za iskanje so bile zaradi zahtevnega terena in močnega vetra izjemno težke.

Danes pa so iz slovenjgraške bolnišnice sporočili, da je bil eden od ponesrečenih planincev njihov sodelavec. "Z globoko žalostjo in bolečino sporočamo, da nas je v tragični nesreči v gorah mnogo prezgodaj zapustil naš sodelavec, zdravnik, prijatelj Aljoša Škapin, dr. med. Žalostna vest o njegovem odhodu nas je močno pretresla in prizadela, saj smo z njim izgubili srčnega človeka, iskrenega prijatelja in predanega strokovnjaka, ki je s svojo vedrino, znanjem in kolegialnostjo bogatil naš kolektiv," so zapisali.

Pacienti so ga imeli radi, saj je bil z njimi iskren in odkrit, a obenem skrben, so še dodali. "S pridihom humorja in širokim nasmehom je med pacienti in njihovimi svojci ustvaril močno vez zaupanja. Sodelavcem ni nikoli zavrnil pomoči, njegova naravnost, preprostost in spoštljiv odnos do vsakega izmed nas pa so ga delali velikega."

Tudi izven službe je bil dr. Škapin človek dejanj, so še poudarili sodelavci. "Bil je dobrodelen, pomagal je tistim, ki so bili v stiski, skrbel za svoje živali in živel v sožitju z naravo. Vsak dan se je s kolesom vozil v službo in tako skrbel za ekologijo in zdravje."

Zadnja leta je postal zagret pohodnik, plezalec in alpinist. "Ljubil je gore in naravo. Gore je spoštoval, bil premišljen in previden ter si ni postavljal izzivov, ki jih ne bi zmogel. Tako je ravnal pri vsem, kar je počel. Spomin nanj bo ostal – po njegovem delu, besedah, dejanjih in zgledih, ki jih je pustil med nami."

Sožalje ob izgubi kolega so izrazili tudi v sindikatu Fides. "Bil je predan zdravnik, izjemen človek in alpinist. Iskreno sožalje njegovi družini, sodelavcem in vsem, ki so ga imeli radi," so zapisali.