Eden pešačil, dva kolesarila po dolenjski avtocesti

V soboto so policisti PU Novo mesto obravnavali 28-letnega državljana Južne Koreje, ki je kolesaril po avtocesti iz smeri Obrežja proti Novemu mestu. O nevarnem ravnanju moškega so jih obvestili vozniki, policisti pa so se takoj odzvali in 28-letnika napotili na regionalno cesto. Zaradi kršitve so mu izrekli globo.

Isti dan so prejeli še eno obvestilo o kolesarju na avtocesti, ki je vozil iz smeri Dobruške vasi proti Smedniku. 44-letnega kršitelja iz Novega mesta so policisti izsledili in mu izdali plačilni nalog ter ga napotili do izvoza, kjer je avtocesto zapustil.

To pa še ni bil konec nevarnega dogajanja na dolenjski avtocesti – v večernih urah so policisti na avtocesti pri Dobruški vasi izsledili 44-letnega moškega iz Novega mesta, ki pa je po avtocesti pešačil. Tudi njemu so zaradi kršitev izdali plačilni nalog in ga napotili do najbližjega izvoza.

V večernih urah so policisti na avtocesti pri Dobruški vasi izsledili 44-letnega moškega iz Novega mesta, ki je hodil po avtocesti in s tem ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in ga napotili z avtoceste.