Eden trčil v jazbeca, drugi s predelanim BMW-jem v drevo, tretji zaspal na AC

Ugotovili so, da je 38-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, zaspal v vozilu. Avtomobil so varno odstranili, kršitelju izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Novomeški policisti so v nedeljo malo po 22. uri prejeli obvestilo o nevarnem ravnanju voznika, ki naj bi ustavil na pospeševalnem pasu avtoceste na Zalokah. Policisti so se nemudoma odzvali in zavarovali območje.

Pred tem so bili v noči na soboto obveščeni o padcu motorista na cesti med krožnima križiščema "Tabletka" in Bučna vas. Novomeški policisti so ugotovili, da je 55-letni motorist trčil v jazbeca, ki je nenadoma pritekel na cesto, in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

V soboto popoldan so obravnavali tudi padec motorista na cesti na območju Kočevskih Poljan. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 69-letni motorist, ki ni vozil po desni strani smernega vozišča, izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Nekaj po 14. uri pa se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v križišču Šentjurij - Mirna Peč. Novomeški policisti so ugotovili, da je za trčenje dveh osebnih avtomobilov odgovoren 78-letni voznik, ki je v križišču odvzel prednost 42-letnemu vozniku. Hudo poškodovanega povzročitelja ter lažje poškodovana 42-letnega voznika in 79-letno potnico iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.