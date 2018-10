Eden pred policisti v drevo, drugi v rdečo skozi zaprt predor

V sinočnjem neurju so imeli precej dela tudi policisti, ki so ob nastanku ovir urejali promet in preprečevali trčenja, je sporočil predstavnik PU KranjBojan Kos, ki je pojasnil, da so ovire povzročali meteorna voda, razlivanje rek na cesto, nanosi peska in kamenja, zaliti podvozi in ceste in podrta drevesa, veter pa je na cesto nanašal tudi listje, veje in druge stvari.



Po 16. uri so se začele gostiti tudi prometne nesreče s pretežno materialno škodo. Policisti so jih obravnavali devet, med njimi eno s telesnimi poškodbami, ki se je okoli 18. ure zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji zgodila v Kranju.

V Retnjah je voznik pred policisti zaradi nepozornosti trčil v drevo, ki ga je čez cesto podrl veter, v Šenčurju pa se je vozilo zaradi neprilagojene hitrosti prevrnilo na streho. Nepozornemu prvemu vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,14 mg/l alkohola, drugemu, ki je bil v slabih razmerah občutno prehiter, pa 0,43 mg/l, je povedal Kos.



Tržiški policisti so okoli 18.30 preverjali informacijo avstrijskih varnostnih organov o vožnjah skozi rdečo luč skozi predor na Ljubelj. Cesta na avstrijski strani je bila zaprta.



Okoli 19.30 pa so radovljiški policisti v močnem dežju obravnavali prijavo o vožnji v napačno smer na Lipcah. Policisti so voznika izsledili in proti njemu zaradi hujšega prekrška vodijo prekrškovni postopek. Odvzeli so mu tudi vozniško dovoljenje in ga izločili iz prometa.



"Na cestah se še kje lahko pojavijo manjše ovire, predvsem manjše veje in kamenje, veliko je listja, ceste pa so mokre, zaradi kombinacija vsega pa zelo spolzke. Zato naj vozniki vozijo zelo previdno, s prilagojeno hitrostjo in na zadostni varnostni razdalji. Izogibajo naj se prehitevanju drugih vozil,"je za konec dodal Kos.