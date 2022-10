Eden v naselju vozil 117 km/h, drugi, ki je vozil tudi pijan, pa 85 km/h

Celjski policisti so v sredo popoldne pri izvajanju meritev hitrosti ujeli prehitrega voznika. Kot so sporočili s PU Celje, je voznik osebnega vozila na mestu, kjer je hitrost omejena na 50 km/h vozil 85 km/h, kar pomeni, da je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti, prekoračil dovoljeno hitrost vožnje v naselju za najmanj 30 km/h. V postopku so še ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal, da je imel 0,27 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so vozniku vozilo zasegli, prav tako bodo zoper njega spisali obdolžilni predlog. "Za storjene prekrške je predpisana skupna globa v višini 1.550 evrov ter stranska sankcija odvzem motornega vozila."