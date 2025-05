Edina Slovenka z Interpolovega rdečega seznama v dubajskem priporu

V Dubaju so prijeli Ptujčanko Urško Šprah, edino Slovenko z Interpolovega rdečega seznama najbolj iskanih ubežnikov, poroča Večer. Aretirali so jo že decembra.

40-letnica je s partnerjem Mitjem Petričem, s katerim sta bila glavna akterja v aferi Profit Club, v Združene arabske emirate zbežala že leta 2012. Dve leti pozneje so jo tam na podlagi tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo aretirali, a je nazadnje niso izročili Sloveniji. Zakaj, v vseh teh letih nikoli niso uradno pojasnili.

Zdaj je znova v priporu in naj bi si zelo želela vrnitve v Slovenijo. "Čaka na izročitev Sloveniji, za pot je pripravljena sama plačati," je njena mati trdila na predobravnavnem naroku prejšnji teden, ki se ga hči, ki je v sodni preiskavi sicer sodelovala preko videokonference, ni udeležila. "Po mojih podatkih je v priporu v Dubaju na podlagi te tiralice. Bil sem z njo v kontaktu, soglaša s prihodom v Slovenijo, po zadnjih podatkih naj bi jo predali že ta (prejšnji, op. p.) teden," pa je dejal njen odvetnik Gorazd Fišer, o obravnavi piše Večer. Uradno o izročitvi sicer ni nič znanega.

Ptujčanka je osumljena, da je skupaj z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Mitjem Petričem in še petimi sodelavci ogoljufala 54 vlagateljev za vsaj 2,2 milijona evrov. Peterico sodelavcev je sodišče oprostilo, kje se nahaja Petrič, pa ni znano.