Eksplodirala peč na kurilno olje, poškodovan 59-letni moški

V torek popoldne so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o požaru stanovanjskega objekta v naselju Bilje (občina Miren-Kostanjevica). Na kraju so posredovali poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in gasilci PGD Kostanjevica, ki so požar dokončno pogasili in prezračili prostore po objektu ter zaščitili del poškodovane strehe objekta.

Po prvih zbranih podatkih so policisti ugotovili, da je v garaži pritlične hiše eksplodirala peč na kurilno olje, v času eksplozije pa se je v garaži nahajal tudi 59-letni domačin, ki je opečen po obrazu. Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in poškodovanca odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

V požaru je zgorela garaža in neregistrirano starejše osebno vozilo znamke Kia, različno orodje in drugi predmeti. Ogenj je zajel tudi izolacijo stanovanjskega objekta. Po prvih nestrokovnih ocenah je zaradi požara nastala velika materialna škoda. Policisti PP Nova Gorica nadaljujejo s preiskavo, da bi ugotovili natančen vzrok požara.