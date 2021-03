Eksplodiralo v garaži stanovanjske hiše, umrl 74-letnik

Koprski policisti so v Postojni obravnavali tragično nesrečo, v kateri je v eksploziji umrl 74-letni moški. Do zdaj je še neznano eksplozivno telo razneslo v garaži stanovanjske hiše. Policistom so se pri ogledu kraja dogodka pridružili tudi kriminalisti in bombni tehniki. Okoliščine še preiskujejo.

Policisti PU Koper so bili včeraj ob 11. uri obveščeni o eksploziji v stanovanjski hiši na območju Postojne. Kot pojasnjujejo, je zaradi poškodb v eksploziji umrl 74-letni moški. Smrt je na kraju potrdila zdravnica in odredila obdukcijo. Poleg policistov PU Koper, ki so kraj zavarovali, so ogled opravili tudi kriminalisti PU Koper v sodelovanju z bombnimi tehniki iz oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče so ugotovili, da je moškemu v garaži hiše eksplodiralo še neznano eksplozivno telo. O nesreči je policija obvestila pristojne pravosodne organe. Zaradi eksplozije je nastala tudi materialna škoda na stanovanjskem objektu, so še pojasnili na PU Koper in dodali, da je tuja krivda izključena. Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin eksplozije in bo po zaključku preiskave o vseh dejstvih obvestila okrožno državno tožilstvo. Policisti ob tem opozarjajo, da se posamezniki v primeru morebitne najdbe neeksplodiranega nevarnega sredstva ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe. To pomeni, da pokličejo na znano telefonsko številko za klic v sili 112 ali interventno številko policije 113. Pojasnjujejo, da bodo za nevarna sredstva poskrbeli strokovnjaki za zaščito pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. "Splošno znano je, da je na Primorskem še vedno precej izredno nevarnih neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa obeh svetovnih vojn, v preteklosti pa se je zaradi neprimernega ravnanja s temi nevarnimi sredstvi zgodilo tudi več nesreč, ki so se končale s hudimi telesnimi poškodbami oz. smrtjo."