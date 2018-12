Eksplodiralo v peči za centralno kurjavo, ena oseba poškodovana

Včeraj, ob 23.19, je v kurilnici stanovanjskega objekta na Smolniku (Občina Ruše) eksplodiralo v peči za centralno ogrevanje. Zagorelo na srečo ni, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci iz treh gasilskih društev – PGD Smolnik, Ruše in Bistrica ob Dravi. "V intervenciji je sodelovalo 44 gasilcev z devetimi gasilskimi vozili," je za 24ur.com razložil vodja intervencije Uroš Zorman.

Gasilci so prezračili kurilnico in odnesli žerjavico iz peči na prosto. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo reševalci prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Po neuradnih podatkih je utrpela odrgnine, opekline in udarec.

Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan.