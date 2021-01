Eksplozija na celjski avtobusni postaji, več oseb poškodovanih

Po prvih podatkih so bile v eksploziji poškodovane tri osebe. Vzrok eksplozije še ni potrjen, policisti ne izključujejo možnosti, da se je eksplozija zgodila zaradi napake na plinski napeljavi, so sporočili policisti.

Zaprta Mariborska cesta

Ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležila tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik, poteka. Več podatkov o dogodku bodo policisti sporočili naknadno. Občane pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini kraja eksplozije. Kot poročajo očividci, se po prizorišču širi močan vonj po plinu. Popokalo naj bi več stekel.

S celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so medtem sporočili, da je zaradi izrednega dogodka do preklica zaprta Mariborska cesta v Celju v okolici nove avtobusne postaje.