Eksplozija na Lancovem: tuja krivda izključena, preiskava se nadaljuje

"Preiskava tovrstnih dogodkov običajno traja dalj časa, ker je pri iskanju vzroka vedno treba opraviti večje število zahtevnih in natančnih aktivnosti, ki zahtevajo svoj čas," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Tudi po današnjem ogledu ostaja enaka ugotovitev, da se je eksplozija zgodila v delu prostora, v katerem je stala peč na trda goriva," so sporočili iz PU Kranj. Glede na do sedaj zbrana obvestila policisti izključujejo, da bi šlo za namerno dejanje. Vzrok za eksplozijo sicer še ni znan, zbiranje obvestil pa se še nadaljuje, dodajajo.

Tudi danes so kriminalistom pri določenih aktivnostih na kraju pomagali prostovoljni gasilci, ki bodo poskrbeli še za sanacijo razbitin v okolici. Včeraj so na intervenciji sodelovala gasilska društva PGD Radovljica, Podnart in Lancovo ter reševalci.

Spomnimo, v petek ob 15.24 je eksplodiralo v objektu, v katerem je bila mizarska delavnica. V njej so bile tri osebe, ki so bile močno poškodovane in so umrle na kraju dogodka. Žrtve naj bi bile po poročanju Sveta na Kanalu A 40-letni oče, njegov 20-letni sin in 40-letni sosed.