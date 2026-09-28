V eksploziji poškodovan bankomat, škode za več tisoč evrov

Policija je okoli 2.30 prejela obvestilo o eksploziji na območju Dolskega. Ugotovili so, da so neznani storilci z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed prodajaln.

Nastala je materialna škoda za več tisoč evrov – tako na bankomatu kot na objektu, so še sporočili s Policije.

Policisti si trenutno še ogledujejo kraj dogodka in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.