Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V eksploziji poškodovan bankomat, škode za več tisoč evrov

Ljubljana, 28. 09. 2026 08.10 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Poškodovan bankomat (simbolična slika)

Policija preiskuje okoliščine nočne eksplozije bankomata na območju Dolskega. Nastala je škoda za več tisoč evrov, ocenjuje policija.

Neznani storilci so z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat.
Neznani storilci so z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat.
FOTO: Luka Kotnik

Policija je okoli 2.30 prejela obvestilo o eksploziji na območju Dolskega. Ugotovili so, da so neznani storilci z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed prodajaln.

Nastala je materialna škoda za več tisoč evrov – tako na bankomatu kot na objektu, so še sporočili s Policije.

Policisti si trenutno še ogledujejo kraj dogodka in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
bankomat eksplozija škoda

Zagrozil mu je z ostrim predmetom, ga poškodoval in mu ukradel električno kolo

24ur.com Sredi noči odjeknile eksplozije: oropali bankomat v Ivančni Gorici
24ur.com Eksplozija v Šiški: neznani storilci vlomili v bankomat
24ur.com Na območju Vodic neznanec razstrelil bankomat
24ur.com Neznanec na Brezovici z eksplozivnim sredstvom uničil bankomat
24ur.com Na območju Most zgorelo vozilo, ogenj poškodoval tudi sosednjega
24ur.com Razstrelili bankomat v Bertokih, nastala velika materialna škoda
24ur.com Poškodoval vrata v ZD Kočevje, škoda okoli 600 evrov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
28. 09. 2026 08.57
Bankomate vgraditi v zaprte prostore, za vstop se moraš identificirati...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo: 23-letni Sergej naredil velik korak
Dnevni horoskop: Ribe čaka nekaj nepričakovanega, ovni potrebujejo mir
Dnevni horoskop: Ribe čaka nekaj nepričakovanega, ovni potrebujejo mir
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
vizita
Portal
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Kdo je pri gripi najbolj ogrožen in kako se zaščititi
Kdo je pri gripi najbolj ogrožen in kako se zaščititi
cekin
Portal
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
moskisvet
Portal
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
dominvrt
Portal
Pripravite trato na jesen: 6 korakov do goste in zelene zelenice spomladi
Tudi čista kuhinja lahko smrdi: preverite ta 3 mesta, ki jih večina spregleda
Tudi čista kuhinja lahko smrdi: preverite ta 3 mesta, ki jih večina spregleda
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
okusno
Portal
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961