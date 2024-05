Eksplozija plinske jeklenke: 78-letnico odpeljali z rešilcem

Na Štajerskem se je zgodila nesreča. Medtem, ko je 78-letnica menjala plinsko jeklenko, je nenadoma prišlo do uhajanja plina in posledično do eksplozije. Pri tem je utrpela telesne poškodbe, reševalci pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Ženski je bila nudena zdravniška oskrba, vendar ni v smrtni nevarnosti.