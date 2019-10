Eksplozija v kemijski učilnici kranjske gimnazije: dijak utrpel opekline rok

Ob 12.26 je na Gimnaziji Kranj pri poskusu v kemijski učilnici odjeknila eksplozija. Pri tem se je poškodovala ena oseba, ki so jo z rešilcem odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, na spletnih straneh poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci Gasilsko reševalne službe (GARS) Kranj, ki so nudili pomoč poškodovani osebi. Kot je za 24ur.com pojasnil Tomaž Novak, ki je posredoval v intervenciji, sta dva dijaka v kemijskem laboratoriju oziroma kabinetu kemijske učilnice izvajala poskuse. "Pri enem od teh se je neka snov vnela, počilo je oziroma eksplodiralo. Enega od dijakov je opeklo po rokah," je razložil Novak ter dodal, da težko ocenjuje, kako hude poškodbe je fant utrpel. Drugemu dijaku ni bilo nič, saj je v trenutku, ko je eksplodiralo, stal dober meter stran. "Gre sicer za poskuse, ki jih v okviru pouka izvajajo redno in nikoli do sedaj ni bilo težav. Ne vemo, kaj točno je šlo tokrat narobe. Je bil pa fant na srečo ustrezno zaščiten z očali," še pravi Novak.

Gasilci so nato prezračili prostore in preverili koncentracijo plinov v prostoru. Prisotnosti plinov niso zaznali, tako da so dijaki lahko nadaljevali s poukom.

S Policijske uprave (PU) Kranj pa so medtem sporočili, da okoliščine kažejo, da se je med izvajanjem kemijskega poskusa v okviru učnega procesa vžgala snov, a brez eksplozije. Prisotna je bila učiteljica. Tudi kranjski policisti so potrdili, da je bil poškodovan en dijak, ki so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo. Po prvih podatkih pa ni huje poškodovan.