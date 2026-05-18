Eksplozija v kleti, mladoletnik huje poškodovan

Novomeški policisti so bili v soboto po 15. uri obveščeni o eksploziji v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu. Na kraj so bili poleg policistov napoteni tudi gasilci in reševalci. Ti so oskrbeli huje poškodovanega mladoletnika oskrbeli, ki so ga nato s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Kriminalisti so opravili ogled, trenutno pa zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojne službe, je še dodala Drenik Rangusova.