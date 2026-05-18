Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Eksplozija v kleti, mladoletnik huje poškodovan

Novo mesto, 18. 05. 2026 13.53 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Gasilci

V Novem mestu je v kletnih prostorih stanovanjske hiše odjeknila močna eksplozija. Huje poškodovanega mladoletnika so prepeljali v ljubljanski klinični center, kriminalisti pa o okoliščinah dogodka še vedno intenzivno zbirajo obvestila.

Novomeški policisti so bili v soboto po 15. uri obveščeni o eksploziji v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu. Na kraj so bili poleg policistov napoteni tudi gasilci in reševalci. Ti so oskrbeli huje poškodovanega mladoletnika oskrbeli, ki so ga nato s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Kriminalisti so opravili ogled, trenutno pa zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojne službe, je še dodala Drenik Rangusova.

eksplozija Novo mesto mladoletnik nesreča UKC Ljubljana

Ukradla žlebove, zapeljala v policista in z nevarno vožnjo bežala po ulicah Kopra

24ur.com Eksplozija v centru za prosilce za azil, več ljudi poškodovanih
24ur.com V ameriškem hotelu odjeknila eksplozija, ranjenih 21 ljudi
24ur.com Eksplozija v bloku: 89-letnik huje ranjen, poškodovanih 18 stanovanj
24ur.com Pred eksplozijo fotografijo bombe objavili na družbenem omrežju
24ur.com Udar strele v Uzbekistanu: močna eksplozija in požar, umrl najstnik
24ur.com Eksplozija v Novem Vinodolskem: poškodovani trije otroci
24ur.com Pirotehnično sredstvo eksplodiralo prezgodaj, najstnik zaradi tega umrl
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
vizita
Portal
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
moskisvet
Portal
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Rocketman
Rocketman
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713